По словам директора по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Бориса Фельдмана, в суд планировалось подать около 30 аналогичных исков, но по большинству из них юристы рассчитывали на досудебное урегулирование

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска о компенсации морального вреда, поданного к ООО "Умный ритейл" (владелец бренда "Самокат"), в связи с отравлением, вызванным, как предполагается, употреблением некачественных готовых блюд. Об этом ТАСС сообщил юрист потерпевшей стороны Нарек Маркарян.

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказал представитель.

Как ранее сообщал ТАСС директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы истцов, поставщиком готовых блюд являлся, наряду с "Кухней на районе", сервис доставки "Самокат", поэтому иск подан именно к этой компании. По его словам, в суд планировалось подать около 30 аналогичных исков, однако по большинству из них юристы рассчитывали на досудебное урегулирование.

Как он отмечал ранее, "у любой компании есть ограниченный бюджет на досудебные компенсации, когда он заканчивается, приходится идти в суд, но вопрос в том, какую сумму удастся взыскать".