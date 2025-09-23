Произошло не менее 10 взрывов

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Украинские войска ведут артиллерийский огонь по селу Водяное в Каменско-Днепровском муниципальном округе, уже зафиксировано 10 взрывов. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Вооруженные формирования ведут беспорядочный огонь по селу Водяное в Каменско-Днепровском муниципальном округе. Зафиксировано не менее 10 взрывов. Призываем жителей села покинуть улицы и найти безопасное место", - сообщили ТАСС в администрации.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.