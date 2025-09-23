Их отправили на амбулаторное лечение

КУРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Мужчина и женщина получили незначительные ранения в результате атаки дрона по гражданскому автомобилю в хуторе Звягин Рыльского района Курской области. Пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Два человека ранены в Рыльском районе после атаки ВСУ. Сегодня вражеский дрон ударил по гражданскому автомобилю в хуторе Звягин Рыльского района. У 62-летнего мужчины и 68-летней женщины незначительные ранения, они осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение", - написал он.