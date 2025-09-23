На Урале оштрафовали призывавшую к насилию над главой Минсельхоза

Евгению Рогозину обязали выплатить 310 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд оштрафовал на 310 тыс. рублей Евгению Рогозину, призывавшую к насильственным действиям в отношении министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил Лут письмо с извинениями от арестованной, попросил генпрокурора РФ учесть раскаяние женщины.

"Сегодня Окружной военный суд отпустил из зала суда [Евгению] Рогозину, обязав выплатить 310 тысяч рублей в виде штрафа и запретив в течение двух лет администрировать сайты в сети. Эмоциональное резкое высказывание в сети стоило Екатерине дорого: несколько месяцев СИЗО Удмуртии, затем у нас в СИЗО-5. <…> Екатерина принесла свои извинения человеку, которого невольно оскорбила", - написала она.

Обвиняемая в ноябре 2024 года во "ВКонтакте" разместила негативную информацию с призывом насильственных действий в отношении Оксаны Лут, вызванную ее комментарием о повышении цен на сливочное масло.