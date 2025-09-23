Суд арестовал экс-главу поселения Рязанской области после ДТП

В результате столкновения подростка на питбайке с машиной Юрия Исаева несовершеннолетний погиб на месте

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Алешинского сельского поселения Рыбновского района Рязанской области Юрий Исаев, подозреваемый в нарушении правил ПДД, заключен под стражу на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Рыбновского районного суда региона.

"Ходатайство следователя СУ СК РФ по Рязанской области удовлетворено, в отношении подозреваемого Исаева Юрия Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщали в Госавтоинспекции региона, вечером 19 сентября в Рыбновском районе Рязанской области на 3-м километре трассы "Рыбное - Константиново" водитель Land Cruser совершил столкновение с питбайком под управлением 16-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний погиб на месте. В местных СМИ сообщали, что за рулем автомобиля был Исаев.

Позже в пресс-службе Рыбновского района, комментируя ДТП, сообщили, что на момент происшествия Юрий Исаев не являлся действующим членом партии "Единая Россия", а в день трагедии никаких мероприятий местным отделением партии и администрацией не проводилось. По решению совета депутатов Алешинского сельского поселения 22 сентября Исаев был отстранен от должности главы администрации поселения.