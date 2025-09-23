Более 20 удалось спасти

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Более 20 животных удалось спасти во время пожара в зоопарке Новосибирска, 11 животных погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Ранее в региональном ГУ МЧС России сообщали о 10 погибших животных.

"По уточненной информации, пожарные МЧС России совместно с сотрудниками зоопарка спасли более 20 животных. К сожалению, 11 животных погибли. На момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем", - говорится в сообщении.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев уточнил, что из пожара спасли 24 животных. Среди погибших корова черно-пестрая, шотландский бык, ламы и альпака.

"Сотрудники [зоопарка] проявили себя как настоящие герои и вместе с пожарными помогали вызволять своих подопечных из зоны возгорания, а сейчас обеспечивают им уход. Сейчас животным зоопарка ничего не угрожает, создаются все условия, чтобы они могли находиться в тишине и покое", - написал Кудрявцев в своем Telegram-канале.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание в новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Предварительно площадь пожара составила 180 кв. м. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. По оперативной информации, помимо двух крупных животных - быка и верблюда - были спасены три козы.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило - один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.