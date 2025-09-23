Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 4 лет

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Апатитский городской суд Мурманской области вынес приговор по уголовному делу в отношении осмотрщика-ремонтника вагонов и начальников службы вагонного хозяйства и эксплуатационного вагонного депо Апатиты, в результате их махинаций ОАО "РЖД" был нанесен ущерб более чем на 4 млн рублей. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Причиненный ОАО "РЖД" ущерб составил более 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с января 2018 года по октябрь 2021 года осмотрщик-ремонтник вагонов получил зарплату более 2,3 млн рублей, при этом фактически работу не выполнял. Недостоверные данные в табель учета рабочего времени вносил начальник эксплуатационного вагонного депо Апатиты. Кроме того, с ноября 2018 года по июль 2022 года он незаконно начислял премии подчиненным, а выплаты в сумме свыше 1,6 млн рублей передавал начальнику службы вагонного хозяйства.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 2,5 до 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.