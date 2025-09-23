В Москве в ДТП с машиной каршеринга пострадали двое детей

На улице Борисовские пруды столкнулись три легковых автомобиля, сообщили в столичном ГУ МВД России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Три легковых автомобиля столкнулись на улице Борисовские пруды в Москве, в результате пострадали двое детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло в 22:10 мск на улице Борисовские пруды в районе дома 17. "По предварительным данным, произошло столкновение трех единиц транспортных средств. В результате ДТП в каршеринговом автомобиле пострадали двое несовершеннолетних детей - пассажиров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие переданы медикам. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что пострадали двое близнецов в возрасте восьми лет. Предварительно, они получили незначительные повреждения.