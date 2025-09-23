Dagsavisen: в Осло произошел сильный взрыв

По информации полиции, на улице обнаружено несколько взрывных устройств, одно из которых сдетонировало

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел на улице Пилестредет в столице Норвегии. Об этом сообщила газета Dagsavisen со ссылкой на полицию города.

"Поскольку в этом районе все еще находятся взрывные устройства, полиция просит население отойти от окон", - сообщается в заявлении правоохранительных органов.

По информации полиции, на улице обнаружено несколько взрывных устройств, одно из которых сдетонировало. О пострадавших не сообщается. Правоохранители также не уточняют, о каких именно взрывных устройствах идет речь.

Полиция также сообщила, что проводит поиск взрывных устройств и занимается контролируемыми подрывами обнаруженных.

Ранее воздушное пространство над аэропортом Осло было закрыто с полуночи по местному времени (01:00 мск) в связи с якобы обнаружением БПЛА в небе города. Все рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт. Аэропорт возобновил работу в 03:22 (04:22 мск).