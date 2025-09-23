Авария произошла на федеральной автодороге Астрахань - Махачкала

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП на федеральной автодороге Астрахань - Махачкала, сообщает МВД Дагестана.

"На 326-м км ФАД Астрахань - Махачкала, в Тарумовском районе, 40-летний водитель, управляя автомобилем "Камаз" с полуприцепом, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, и столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 18-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель Lada Priora и двое его пассажиров от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.