Число пострадавших из-за ракетного удара по Белгороду увеличилось до шести

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ракетной атаки на Белгород увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"Количество раненых при ракетном обстреле Белгорода увеличилось до шести. Мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.

По словам Гладкова, в поселке Красная Яруга временно без света остается весь район, восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ. Он также отметил, что есть проблемы с водоснабжением. "Дал поручение организовать подвоз воды. К утру эта работа будет сделана. Администрация района сообщит все подробности жителям", - сообщил губернатор. 

