Без электроснабжения частично оказались жители Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышевского районов

КУРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Часть потребителей в пяти районах Курской области осталась без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"В результате ударов противника <...> без электроснабжения осталась часть потребителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышевского районов", - написал он.

По словам губернатора, Рыльский, Глушковский и Кореневский районы переключены на резервные источники питания. Восстановительные работы в Льговском и Конышевском районах начнутся как только позволит оперативная обстановка. "Ситуацию держу на контроле", - написал губернатор.