Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Ранения получил один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате атаки беспилотника на МКД получил ранения мужчина. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, поврежден фасад жилого дома.

От удара еще одного беспилотника посечено административное здание. Информация о последствиях уточняется.