БЕЛГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Ранения получил один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате атаки беспилотника на МКД получил ранения мужчина. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, поврежден фасад жилого дома.
От удара еще одного беспилотника посечено административное здание. Информация о последствиях уточняется.