В населенных пунктах подземные толчки ощущались два раза, сообщили в ГУ МЧС по региону

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 33 сейсмособытия. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 33 афтершоков магнитудой до 6,0. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза", - сказали в ведомстве.

На данный момент в регионе активность зафиксирована на шести вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.