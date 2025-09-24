Троих госпитализировали, сообщили в ЕДДС района

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе Р-257 "Енисей" в Ермаковском районе Красноярского края, троих госпитализировали. Об этом говорится в сообщении ЕДДС района.

"В результате ДТП пострадали пять человек. Трое пострадавших были доставлены в Ермаковскую районную больницу, где им была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. Еще двоим была оказана помощь на месте ДТП, они в госпитализации не нуждались.

ДТП произошло ночью в среду на 623-м км автодороги "Енисей" в Ермаковском районе. Автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся Nissan Teana.