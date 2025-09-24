Несущие конструкции дома не повреждены, сообщили в региональном МЧС

САМАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Пункт временного размещения (ПВР) подготовлен для жителей многоквартирного дома на улице Победы в Тольятти, где ночью произошел хлопок газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"Несущие конструкции жилого дома не повреждены, произошло повреждение межкомнатных перегородок внутри трех квартир, а также остекления 11 оконных рам соседних квартир и подъезда. <…> Для размещения эвакуированных подготовлен пункт временного размещения на базе школы. Для доставки и обогрева эвакуированных привлечены два автобуса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка газовоздушной смеси погибших и пострадавших нет. По данным ГУ МЧС по региону, в целях безопасности из дома эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. Причина произошедшего устанавливается, на месте работают 60 человек и 21 единица техники.