Площадь возгорания составила 400 га

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Ландшафтный пожар в Новоорском районе Оренбургской области полностью потушен, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Ландшафтный пожар ликвидирован. Всего к тушению пожара привлекались 39 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в ведомстве, сухая трава загорелась рядом с поселком Новоорск Оренбургской области, в тушении был задействован пожарный поезд. Общая площадь пожара составила 400 га.

Кроме того, ландшафтные пожары тушат в Кувандыкском городском округе и в городе Новотроицке.