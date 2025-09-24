Фигуранты находятся в столичных изоляторах, с ними проводят следственные действия, говорится в документах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев, осужденный год назад за мошенничество, а также два обвиняемых в создании фирм-однодневок для хищения денег у Минобороны РФ субподрядчика фигурируют в уголовном деле Юлии Мерваезовой и Вадима Выгулярного. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, все пятеро фигурантов находятся в столичных изоляторах, с ними проводятся следственные действия.

"В ходе следственных действий с Мерваезовой установлено, что по данному уголовному делу предъявлены обвинения Выгулярному, Горбачеву, Прудникову и Леонову. [Их] необходимо допросить и провести в том числе между ними очные ставки", - следует из документов.

Ранее стало известно, что по делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Мерваезовой и экс-главы Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ №8) Выгулярного проходят еще трое обвиняемых в хищении у МО РФ при строительстве объектов по госконтракту.