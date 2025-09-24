Городские объекты не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО и Черноморского флота сбили 16 беспилотников над Севастополем. Городские объекты не пострадали, продолжается контроль воздушной обстановки.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Этой ночью на Севастополь была очередная атака ВСУ. Благодарю силы ПВО и наш Черноморский флот, которые уверенно и спокойно отразили налет БПЛА на наш город. В общей сложности к 6 утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА. По всем целям наши военные отработали над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове.