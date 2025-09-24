Это связано с обращением бывшего руководителя корпорации Владимира Лукина

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимир Лукин обращался в правоохранительные органы в 2023 году с заявлением о выявлении хищения бюджетных средств руководством ООО "КТК Сервис" при строительстве фортификационных сооружений Курской области, после которого было возбуждено дело о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"27 сентября 2023 года следственное управление УМВД России по Курску на основании постановления прокурора ЦАО Курска Сергея Папанова, обнаружившего в действиях генерального директора ООО "КТК Сервис" Андрея Воловикова [признаки преступления] по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), было возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что за месяц до возбуждения дела Лукин направил заявление в правоохранительные органы Курской области на руководство "КТК Сервис" на предмет хищения бюджетных средств при возведении укрепительных сооружений.

В июле 2023 года комиссия из представителей областного казенного учреждения "Управление капитального строительства Курской области" (УКС), ПУ ФСБ России по Курской области, КРКО и "КТК Сервис" отказалась принимать объекты из-за существенных нарушений и недостатков. После этого КРКО отправила в "КТК Сервис" уведомление о расторжении договора подряда и потребовала предоставить отчетную документацию о проделанных работах, в противном случае "КТК Сервис" должен был вернуть аванс в полном размере, а именно 152 млн рублей.

До августа 2023 года "КТК Сервис" не подписывало расторжение договора подряда, не вернуло деньги, а его представители не выходили на связь. Было выявлено, что компания уклонилась от уплаты налогов в размере 40,5 млн рублей. После этого Лукин написал заявление в ФСБ, МВД, СК и Прокуратуру Курской области по факту при строительстве фортификационных сооружений в Глушковском районе на территории региона.

Согласно информации собеседника ТАСС, в ноябре 2022 года оперативный штаб под председательством бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта в целях возведения фортификационных сооружений, где государственным заказчиком выступало УКС, заключил договор с КРКО. Оперативный штаб поручил КРКО заключить договоры с субподрядными организациями, в том числе с "КТК Сервис". Согласно договору, "КТК Сервис" должен был возвести два взводных опорных пункта на территории Глушковского района Курской области.

25 сентября Ленинский суд города Курска приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Лукина и его бывших заместителей Дмитрия Спиридонова и Игоря Грабина, а также экс-руководителя ООО "КТК Сервис" Андрея Воловикова, обвиняемых в хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений Курской области.