Возгорание произошло на улице Добролюбова

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Шесть автомобилей повреждены огнем в результате пожара на улице Добролюбова в городе Иванове. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 04:29 24 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Добролюбова. <…> В результате пожара повреждены шесть автомобилей на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение трех автомобилей с угрозой распространения на соседние автомобили. На данный момент горение ликвидировано. "Пострадавших нет. Всего к месту вызова привлекались 4 единицы техники и 16 человек. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава" - добавили в ведомстве.