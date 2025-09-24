Инцидент произошел 18 сентября около остановки общественного транспорта на улице Генерала Дорохова

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, который применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии после требования показать документы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). <…> проведены следственные действия, ему [фигуранту] предъявлено обвинение. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 сентября около остановки общественного транспорта на улице Генерала Дорохова фигурант, не желая подчиниться законным требованиям сотрудников Росгвардии и предоставить для проверки документы, применил в отношении одного из правоохранителей насилие.