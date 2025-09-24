Согласно открытым источникам, в городе проживают около 61 тыс. человек

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Авария произошла на участке водоканала в городе Славянск-на-Кубани, специалисты приступили к восстановительным работам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский.

"В связи с произошедшей аварией на улице Новой водоснабжение в Славянске-на-Кубани временно остановлено. Специалисты водоканала на месте, устраняют причины и стараются сделать это в максимально возможные короткие сроки", - написал он.

Синяговский уточнил, что организован подвоз воды в первую очередь в центральную районную больницу, а также для жителей. Он будет осуществляться по заявкам населения.