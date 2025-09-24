Ей грозит до 15 лет лишения свободы

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Мать склонила своего девятилетнего сына к употреблению наркотиков в Новосибирске, ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, 41-летняя обвиняемая склонила к употреблению запрещенного вещества своего девятилетнего сына. В результате мальчик попробовал наркотик вместе с ней. Ребенок был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Новосибирска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетних)", - говорится в сообщении. Подозреваемая арестована. Как уточнили в прокуратуре, ей грозит до 15 лет лишения свободы.