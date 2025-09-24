В Приангарье экс-бухгалтер больницы получила 3,5 года за хищение 11 млн рублей

Женщина систематически оформляла фиктивные начисления заработной платы и социальных выплат на двух сотрудниц медучреждения

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Тайшетский городской суд в Иркутской области приговорил к 3,5 года колонии общего режима бухгалтера местной больницы за хищение более 11 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"В Иркутской области осуждена бывший бухгалтер за хищение средств из бюджета учреждения здравоохранения в размере более 11 млн рублей <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденной ущерба, причиненного преступлением", - сообщили в ведомстве. Тайшетский городской суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным прокуратуры, с 2020 по 2023 год, будучи бухгалтером в одной из больниц Тайшетского района, она систематически оформляла фиктивные начисления заработной платы и социальных выплат на двух сотрудниц больницы, одна из которых находилась в декретном отпуске. Подложные ведомости предоставляла на подпись руководству учреждения. "Женщины, не осведомленные о преступном характере ее действий, полагая, что возвращают задвоившуюся заработную плату, излишне перечисленные стимулирующие и иные выплаты, переводили полученные средства на банковские карты осужденной", - добавили в прокуратуре.

Бухгалтер похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению. На суде она свою вину признала и раскаялась.