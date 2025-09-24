Еще 18 человек ранены

БЕЛГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. При атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки 1 человек погиб и еще 18, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"За вчерашний день, к большому горю для всех для нас, погиб один человек. <...> Были ранены 18 человек, в том числе 13-летняя девочка получила тяжелые ранения в Стрелецком. Сейчас она находится в реанимации", - написал глава региона в Telegram-канале.

По словам губернатора, состояние девочки тяжелое, но стабильное. "Уверен, что скоро поправится. Будет необходимость - по назначению врачей отправим в Москву. Мы готовы сделать это в любое время дня и ночи. Все лекарственные препараты имеются в наличии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается всем раненым", - сообщил Гладков.

Губернатор также поблагодарил всех, кто в условиях сложной оперативной обстановки рискует своей жизнью, защищая мирных жителей.