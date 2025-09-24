Завели уголовное дело

АСТРАХАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении пятерых жителей Астраханской области, которых подозревают в незаконном вылове почти 170 особей осетровых. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, подозреваемые незаконно выловили 168 особей русского осетра. Затем они разделали и упаковали рыбу для последующий транспортировки. Их задержали при перевозке туш.

"Камызякским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемых под стражу.