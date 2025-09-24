Осужденному назначили наказание за взятку и превышение должностных полномочий

КИРОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Кировский областной суд приговорил к шести годам колонии строго режима бывшего замначальника УМВД по региону за взятку и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"[Суд] признал бывшего заместителя начальника УМВД России по Кировской области виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности). Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки - 19 327 780 руб., с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 6 лет, с лишением специального звания "полковник полиции" и государственной награды - медали "За отличие в охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

Также суд сохранил арест на две квартиры, деньги и иное ценное имущество осужденного общей стоимостью более 16 млн рублей.

По данным следствия, осужденный в декабре 2023 года получил взятку от представителя одного из акционерных обществ в виде предоставления в безвозмездное бессрочное пользование автомобиля, приобретенного по договору лизинга на подконтрольную взяткодателю фирму, стоимость аренды которого составила более 950 тыс. рублей. Кроме того, бывший заместитель начальника УМВД России по Кировской области давал незаконные указания подчиненным о принятии у сотрудника полиции, являющегося членом его семьи, зачетов в ходе проведения проверки на профессиональную пригодность без их фактической сдачи.