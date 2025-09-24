У пострадавших легкие травмы

ТУЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус ПАЗ с 13 пассажирами перевернулся возле города Ефремова в Тульской области. Предварительно, число пострадавших варьируется от 5 до 7 человек, они имеют легкие травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Количество пострадавших, предварительно, варьируется от 5 до 7 человек, все они самостоятельно обратились к медикам. Все пострадавшие имеют легкие травмы. В момент аварии в салоне находились 13 пассажиров", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы УМВД по региону, водитель ПАЗа не справился с управлением. Кроме автобуса, в аварии больше никто не участвовал, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, авария произошла на пассажирском маршруте №12 в районе населенного пункта Стрельцы. По данным прокуратуры, в результате ДТП 15 пассажиров, среди которых 1 несовершеннолетний, обратились к медикам за помощью. "По предварительным данным водитель пассажирского автобуса, принадлежащего ООО "Перевозчик", не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием на крышу", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

По факту аварии завели дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.