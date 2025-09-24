Как заявил губернатор Запорожской области, украинские силы совершили очередной акт ядерного терроризма

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины совершили очередной акт ядерного терроризма, повредив в результате огневого воздействия последнюю внешнюю высоковольтную линию электропередачи 750 кВ "Днепровская" на Запорожской АЭС. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"23 сентября 2025 года вооруженные формирования Украины совершили очередной акт ядерного терроризма, нанеся удар по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС. В результате целенаправленного огневого воздействия была повреждена и отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" - последняя действовавшая внешняя линия, питавшая станцию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Удар ВСУ по линии ЗАЭС нарушает фундаментальные принципы ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и угрожает жизням миллионов людей, заявил он. "Это сознательные попытки киевского режима спровоцировать масштабную техногенную катастрофу", - написал Балицкий.

По его словам, "руководство МАГАТЭ демонстрирует поразительную пассивность и отказывается дать принципиальную оценку действиям Киева, которые уже носят системный характер". "Бездействие международного регулятора поощряет ядерных террористов и подрывает авторитет самого агентства", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что "благодаря самоотверженным и оперативным действиям российских специалистов станция была переведена на энергоснабжение от резервных дизель-генераторов". По его словам, сейчас технологические системы ЗАЭС находятся в безопасном состоянии, радиационный фон в норме, нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Работа по ликвидации последствий атаки продолжается, добавил губернатор.

"Россия продолжает обеспечивать ядерную безопасность всего мира", - заключил Балицкий.

О ситуации на станции

Во вторник директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила ТАСС, что станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Все дизель-генераторы были штатно запущены и работают в нормальном режиме. По словам Яшиной, на данный момент запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС достаточно. МАГАТЭ в свою очередь сообщило, что это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта, команда организации на станции выясняет детали произошедшего.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что угроза ядерным объектам в конфликте, в частности в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), вызывает обеспокоенность, все стороны должны обеспечить их безопасность.

7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием защиты Запорожской АЭС. Станция была запитана от второй линии 750 кВ "Днепровская", которая обеспечивала собственные нужды атомного объекта.