Младенца и двухлетнего ребенка доставили в больницу

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Двухлетний ребенок и младенец пострадали в ДТП с участием четырех машин в Северной Осетии, сообщили ТАСС в МВД по республике.

"Двухлетний ребенок и младенец пострадали в ДТП во Владикавказе, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Во Владикавказе водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на перекресток Х. Мамсурова - Калоева, не предоставив преимущество в проезде водителю Merсedes и УАЗа. От удара Merсedes откинуло на еще один проезжающий автомобиль. "Лада Приора" после столкновения, проехав по ул. Х. Мамсурова, врезалась в забор и загорелась.