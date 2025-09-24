СК завел дело о взятке

УЛЬЯНОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Обыски прошли в Ульяновском областном медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ), следственные органы СК РФ возбудили дело о взятке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки (п. "а", "б" и "в" ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы)", - сказал собеседник агентства.

Государственное учреждение здравоохранения "Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр" осуществляет деятельность для формирования единой информационной системы здравоохранения Ульяновской области, организует на базе компьютерных технологий межотраслевую систему сбора, обработки, хранения и представления информации, обеспечивающей оценку здоровья и информационную поддержку принятия управленческих решений.