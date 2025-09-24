Мужчина получил осколочное ранение головы

ГЕНИЧЕСК, 24 сентября. /ТАСС/. Один мирный житель за сутки пострадал в Херсонской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Бехтерах из-за атаки БПЛА ранен мужчина 1982 года рождения. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ с осколочным ранением височной области головы справа", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам главы региона, в Софиевке поврежден грузовой автомобиль "Облводоканала", а в Железном Порту возник пожар на площади 200 кв. м, который уже ликвидирован.

"В Новой Каховке из-за целенаправленных ударов по жилому сектору поврежден дом. В Каховке загорелась квартира в многоквартирном доме. На данный момент пожар потушен", - добавил Сальдо.