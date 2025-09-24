Он получил 24 года лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд признал россиянина виновным в покушении на совершение теракта, государственной измене и других преступлениях, назначив 24 года лишения свободы. Злоумышленник прошел обучение на территории Украины и хотел установить устройство для схода с рельсов состава на участке Транссибирской железнодорожной магистрали под кураторством украинской разведки, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

"Центральный окружной военный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Романа Сабадаша. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта организованной группой), ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного паспорта гражданина), ст. 275 УК РФ (государственная измена). <…> Суд назначил виновному наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, также имевший вид на жительство Украины, вошел в состав организованной группы, курируемой Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для воздействия на решения российских властей по СВО.

"Выполняя указания организаторов преступления, Сабадаш прошел обучение на заводе на территории Украины по установке на железнодорожное полотно металлического устройства, способствующего сходу с рельсов состава или его опрокидыванию. Прибыв по поддельному паспорту на территорию Российской Федерации, осужденный в марте 2024 года проследовал на участок транспортной инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали с целью установки на полотно устройства, способствующего сходу с рельсов состава. Довести до конца свои преступные действия ему не удалось ввиду его задержания сотрудниками УФСБ России по Свердловской области", - рассказали в ведомстве.