Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Копейске Челябинской области устанавливают обстоятельства столкновения двух автобусов с автомобилем "Газель", в результате которого травмировался пассажир автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Сегодня на проспекте Победы в районе дома №70А в городе Копейске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. <…> В результате ДТП травмы получил пассажир автобуса ПАЗ. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" совершил столкновение с автобусом ПАЗ, который остановился на остановке общественного транспорта. После удара ПАЗ продолжил движение и столкнулся с автобусом Volgabus.