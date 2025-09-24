Елена Хрусталева получила три года условно

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор экс-главе управления Росздравнадзора по региону Елене Хрусталевой, признанной виновной в превышении должностных полномочий, мошенничестве и покушении на мошенничество. Ей назначили три года лишения свободы условно, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"Хрусталевой назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также ей назначен штраф в размере 40 тыс. руб., приговор предусматривает лишение права занимать должности на госслужбе на 1,5 года", - сказали в прокуратуре.

По версии следствия, Хрусталева в сентябре 2021 года без трудового контракта допустила своего знакомого Александра Махнева, воспользовавшегося поддельным дипломом о высшем образовании, на должность старшего госинспектора отдела организации контроля в сфере обращения лекарственных средств, а затем на должность начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности. Вместе они планировали похитить порядка 600 тыс. рублей, предназначавшихся госконтрактом для автотранспортного обслуживания, вступив в сговор с директором коммерческой организации Сергеем Граниным. Однако присвоить они успели лишь около 200 тыс. рублей и расторгли госконтракт.