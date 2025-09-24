Прокуратура проводит проверку

АРХАНГЕЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек остаются без электроснабжения в четырех районах Архангельской области из-за непогоды, сообщили ТАСС в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Ведомство проводит проверку.

"Без электричества в настоящее время около 1,5 тыс. человек в четырех муниципальных образованиях: Плесецкий, Приморский, Онежский, Ленский районы и округа, 18 населенных пунктов", - сказали в прокуратуре.

В Архангельской области с понедельника штормовая погода. В настоящее время по данным Севгидромета, в регионе ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура - от плюс 5 до плюс 10 градусов.