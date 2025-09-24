В баре в центре Москвы задержали двух кидавшихся друг в друга посудой мужчин

Росгвардейцы доставили их в отделение полиции для дальнейшего разбирательства

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны задержали двух дебоширов в одном из баров в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главного управления Росгвардии.

"Во время патрулирования на улице Тверской-Ямской правоохранители получили сигнал "тревога" с одного из охраняемых объектов. Прибыв по указанному адресу, к стражам порядка обратился администратор заведения и сообщил, что двое 27-летних посетителей, москвич и житель Чебоксар, нарушают общественный порядок, кидаются посудой и выражаются нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

Росгвардейцы задержали правонарушителей и доставили их в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.