За минувшие сутки сгорели три дома

БЕЛГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. 50 частных и многоквартирных домов в Белгородской области повреждены в результате атак ВСУ, еще три дома сгорели за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По Белгороду ВСУ выпустили 40 беспилотников и 6 боеприпасов. "В городе выбиты окна в 46 квартирах 17 МКД (многоквартирных домов - прим. ТАСС). Повреждены 2 частных дома, 52 автомобиля, надворная постройка, 3 коммерческих объекта, социальный объект и административное здание", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По Белгородскому району ВСУ выпустили 49 беспилотников. Повреждены 11 частных домов, один уничтожен, также поврежден многоквартирный дом.

Борисовский район ВСУ атаковали с помощью трех БПЛА, поврежден частный дом. Валуйский округ атакован с помощью 34 беспилотников, повреждены семь частных домов. По Волоконовскому району ВСУ выпустили три БПЛА, повреждены пять частных домов, один частично разрушен. Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 23 беспилотников и 60 боеприпасов, поврежден частный дом.

По информации Гладкова, Красногвардейский район атаковали семь БПЛА самолетного типа, последствий нет. По Краснояружскому району ВСУ выпустили 34 беспилотника и 17 боеприпасов. Населенные пункты Шебекинского округа ВСУ атаковали с помощью 68 БПЛА, повреждено остекление в пяти квартирах многоквартирного дома, также повреждены три частных дома, еще два сгорели.