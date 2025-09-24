Истец просил суд признать сведения, распространенные певицей и порочащие честь и достоинство его как гражданина России, ветерана и патриота

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой о ее высказываниях о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд оставил без движения иск Трещева А. С. к Пугачевой А. Б.", - сообщили в суде.

Накануне стало известно, что Савеловский суд Москвы принял данное исковое заявление. Как отметили в пресс-службе ранее, Трещев просил суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось что Трещев написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке интервью Пугачевой на предмет преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Оно принято к рассмотрению. Также подано заявление о блокировке ее счетов в Российском авторском обществе на время возможного следствия.

Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из РФ в Израиль. В мае 2025 года заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил ТАСС, что оснований для признания Пугачевой иностранным агентом на данный момент нет из-за отсутствия с ее стороны нарушений законодательства.