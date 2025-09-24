В полицию Киева поступили сообщения о минировании ТРЦ и административных зданий

По данным издания Укринформ, на место выехали профильные службы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Несколько сообщений о минировании административных зданий, образовательных учреждений и торгово-развлекательного центра поступили в полицию Киева. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на спикера национальной полиции Киева Анну Страшок.

"В полицию Киева поступил ряд сообщений о минировании зданий в столице. Сообщения касаются минирования нескольких образовательных учреждений, административных зданий и одного ТРЦ", - приводит издание слова спикера.

По данным издания, на место выехали профильные службы, проверка продолжается.