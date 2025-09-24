Она была допрошена в качестве обвиняемой 23 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных не признала вину по делу о мошенничестве, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"23 сентября Черных была допрошена в качестве обвиняемой, вину не признала полностью", - сказала судья. В то же время, уточнила судья, согласно замечаниям защиты Черных, допрос был прерван, обвиняемая не успела дать пояснений, желала продолжить допрос, но была уведена конвоем, "в связи с чем была лишена права на защиту".

"Нас сегодня обвиняют в том, что мы заведомо похитили денежные средства, полученные в виде субсидии из бюджета Свердловской области. Это доказательство абсолютно документальное, то есть для этого надо посмотреть, какими средствами обладало ОТСК, как оно их реально потратило. <…> Я на документы повлиять никак не могу, все документы, которые вы хотели, вы в ОТСК изъяли, все выписки с расчетных счетов не поменяются", - прокомментировала Черных ходатайство следствия об ее аресте. Защита Черных уточнила, что на нее наложены обеспечительные ограничения - запрещен выезд за пределы РФ, заблокированы расчетные счета, она лишена доступа к денежным средствам.

В среду суд постановил продлить на 72 часа задержание исполняющего обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.

Как сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого Алексей Бобров и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны. Кроме того, правоохранители задержали исполняющего обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании, являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.

Ранее Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".