Фигуранта задержали, с ним проводятся следственные действия

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который напал на знакомую с отверткой, нанес ей множественные раны, а после поджег квартиру, заперев потерпевшую внутри. Женщина впоследствии умерла в больнице, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). <…> В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 сентября фигурант в квартире жилого дома в Валдайском проезде во время ссоры со знакомой нанес ей множественные ушибленные, резаные, колотые раны в область ее головы и груди, используя различные предметы в качестве орудия, в том числе отвертку. После этого он поджег квартиру с находившейся внутри потерпевшей и покинул место преступления, заперев за собой входную дверь. Соседи вызвали пожарных. Женщина была экстренно госпитализирована, но, несмотря на усилия врачей, скончалась.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.