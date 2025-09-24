Службы правопорядка ищут снайпера или снайперов, которые могли располагаться на крышах зданий около здания ICE

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. По меньше мере три человека получили ранения во время стрельбы у здания Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в штате Даллас в США. Об этом сообщил местный телеканал WFAA со ссылкой на источники в полиции.

По их информации, службы правопорядка ищут снайпера или снайперов, которые могли располагаться на крышах зданий около здания ICE. Рядом с местом происшествия находился автобус с задержанными, однако пока неизвестно, кто пострадал в результате стрельбы. Отмечается, что скорая помощь не смогла сразу попасть к зданию иммиграционной службы, поэтому раненых доставили в больницу на полицейских автомобилях.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в X подтвердила информацию о пострадавших в результате стрельбы в Далласе. Она добавила, что нападавший покончил с собой.