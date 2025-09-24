В Москве пенсионерка под влиянием мошенников лишилась квартиры и 32 млн рублей

Действуя по указанию звонивших, женщина сняла деньги со своих счетов и, думая, что передает деньги на безопасный счет, в течение нескольких месяцев отдавала их курьерам, называвшим ей кодовое слово

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пенсионерка из Москвы продала квартиру и за несколько месяцев отдала все свои сбережения мошенникам, которые представились правоохранителями. Сумма ущерба составила более 32 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Звонок, раздавшийся в квартире 79-летней пенсионерки в начале 2025 года, повлек за собой череду мошеннических действий, в результате которых женщина лишилась своих сбережений и квартиры. <…> Ущерб превышает 32 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сначала женщине позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и попросил сообщить ему код из СМС. Спустя несколько дней мошенники вновь связались с жертвой, но уже представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили женщину, что ее сбережения под угрозой.

Действуя по указанию звонивших, пенсионерка сняла деньги со своих счетов и, думая, что передает деньги на безопасный счет, в течение нескольких месяцев отдавала их курьерам, называвшим ей кодовое слово. Однако злоумышленники продолжили общение с женщиной. Они убедили ее продать квартиру и передать часть полученных от сделки денег, что она и сделала.

В прокуратуре Москвы напомнили, что нельзя следовать телефонным указаниям незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов и банков. Тем более нельзя сообщать им сведения о своем имуществе. "Сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан продавать имущество, снимать и передавать деньги курьерам либо переводить их на определенные счета", - напомнили в пресс-службе.