В Индии в ходе протестов погибли четыре человека

Участники митингов требовали присвоить территории Ладакх на севере страны статус штата

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, более 70 ранены в ходе протестов в индийской союзной территории Ладакх на севере страны, участники которых требовали присвоить региону статус штата. Об этом сообщил телеканал India Today.

Столкновения демонстрантов, большую часть из которых, по данным телеканала, составили молодые люди, с полицией произошли в крупнейшем городе Ладакха - Лехе. Протестующие атаковали местный офис правящей партии "Индийская народная партия", бросали камни в полицейских, сожгли полицейский фургон. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. В Лехе введен комендантский час, запрещены собрания более пяти человек.

Протесты развернулись после того, как были госпитализированы 2 из 15 участников голодовки, возглавляемой климатическим активистом Сонамом Вангчуком. Они с 10 сентября отказывались от пищи. Вангчук на фоне столкновений отказался от голодовки и призвал демонстрантов воздержаться от насилия.

В 2019 году правительство Индии объявило о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории - Джамму и Кашмир и Ладакх. Была отменена статья 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Это решение получило одобрение обеих палат индийского парламента. При этом правительство сохранило за Джамму и Кашмиром право иметь свой законодательный орган - ассамблею, тогда как Ладакх стал союзной территорией без законодательного органа.