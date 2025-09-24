На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Варшавского шоссе перекрыт из-за ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Варшавском шоссе в районе д. 170И (в районе Бутово) произошло ДТП с участием двух автомобилей. Движение на съезде с МСД в сторону Варшавского шоссе перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Возможные пути объезда: по МКАД и по Варшавскому шоссе минуя МСД, по Симферопольскому и Расторгуевскому шоссе.