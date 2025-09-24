Защита Вадима Выгулярного ходатайствовала об изменении меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд оставил в силе заключение под стражей бывшего главы Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ №8) Вадима Выгулярного, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановление Мещанского суда Москвы о продлении меры пресечения сроком на 3 месяца в виде заключения под стражей в отношении Выгулярного Вадима Витальевича оставить без изменений", - сказано в судебном постановлении.

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражей.

Главное военно-строительное управление №8 до его реорганизации осуществляло строительство жилых и нежилых зданий для нужд Минобороны.

Выгулярный также исполнял обязанности советника генерального директора АО "Оргэнергострой".

Выгулярный и бывший первый замминистра строительства ДНР Татьяна Мерваезова обвиняются в махинациях с денежными средствами Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтракту.