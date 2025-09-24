Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 11

Детей среди них нет

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали 11 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших и двух погибших.

"Два человека погибли. Пострадали 11 человек (двое - в тяжелом состоянии, четверо - средняя тяжесть и пять - [в] легкой степени тяжести). <...> Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Кравченко уточнил, что восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались.