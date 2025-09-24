Еще двое получили ранения

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы у одного из объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Далласе (штат Техас). Об этом сообщил на пресс-конференции глава полицейского управления города Дэниел Комо.

По его словам, правоохранители получили сигнал о стрельбе рядом с объектом ICE приблизительно в 06:40 по местному времени (14:40 мск). Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела двух погибших, в том числе предполагаемого стрелка. Еще два человека получили ранения.

Глава ICE Тодд Лайонс в эфире телеканала ABC News ранее пояснил, что стрелок, предположительно, покончил с собой. Сотрудники ICE в результате стрельбы не пострадали. Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) отметил, что власти рассматривают инцидент со стрельбой как "акт преднамеренного насилия".

СМИ ранее сообщали, что в результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека. По их данным, речь шла о лицах, задержанных ICE.